Inflace v EU v březnu vystoupila na 7,8 procenta. Česká je třetí nejvyšší

Prudce zdraží potraviny, ohrozí to stovky milionů lidí

Za rostoucí ceny může mimo jiné ruská válka proti Ukrajině. Prezident Světové banky David Malpass odhaduje, že potraviny zdraží v důsledku konfliktu až o 37 procent. Banka předpovídá, že krize nejvíce dolehne na ty nejchudší, kteří budou jíst méně a budou mít i méně peněz například na placení školného.

„Je to lidská katastrofa, znamená to horší dostupnost potravin. Zároveň se to ale stává politickým tématem pro vlády, které s tím nemohou nic dělat. Ony to nezpůsobily a teď jen sledují, jak se ty ceny zvyšují,“ konstatoval Malpass.

Upozornil, že ceny se výrazně zvyšují prakticky plošně. „Ovlivňuje to jídlo všeho druhu, oleje, obilí, a pak se to promítá i do dalších plodin,“ nechal se slyšet. Růst cen ovlivňuje i kukuřici, která zdražuje, když zdražuje pšenice, dodal Malpass.