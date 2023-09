Konsolidační balíček by měl být tvrdší, míní Pavel. Vláda podle něj není dostatečně razantní

Pavel: Pokud si budeme razantně utahovat opasky, musíme v tom jít příkladem

Prezident v úterý na debatě Seznam Zpráv v blanenském kině reagoval také na dotazy z publika, které mířily k celostátní politice. Uvedl například, že nyní už není takovým tématem to, že by si politici měli snížit plat. „Jsem příznivcem osobního příkladu. Pokud si budeme razantně utahovat opasky, musíme v tom jít příkladem. Ale platy a důchody stále rostou, vláda cítí, že nemůže zatáhnout za záchranou brzdu tak razantně,“ doplnil.

Vyjádřil se také k novele zákoníku práce. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce spolu s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) předložit ve zrychleném projednávání do sněmovny novelu zákoníku práce, která zruší nedávno schválené navýšení přesčasové práce lékařů.

Pavel to označil za vytloukání klínu klínem. Směrem k vládě také zkritizoval, když jedná na poslední chvíli, jako v případě důchodové reformy. Prezident vládní novelu přes výhrady podepsal, nicméně bylo to v termínu, který už neumožnil její účinnost od září.

Jedna z otázek mířila také na slovenské parlamentní volby konané v sobotu. Prezident zopakoval, že výhra strany Smer-SD Roberta Fica by se podle něj promítla do vzájemných vztahů. Zdůvodnil to postojem Fica k Rusku a Ukrajině. Pavel o možném narušení česko-slovenských vztahů v případě návratu Fica do čela slovenské vlády hovořil už minulý týden. Bývalý slovenský premiér a předseda strany Smer-SD za to českého prezidenta v neděli kritizoval, a to kvůli údajnému zásahu do kampaně.