Když se nezmění novela o přesčasech, hrozí podle lékařů neobsazení služeb. Válek chystá řešení

„Musíme najít řešení. Jsem si vědom toho, že tak jak ten pozměňovací návrh prošel, tak je to velký problém,“ řekl ministr zdravotnictví Válek na setkání s lékaři s tím, že sám byl proti pozměňovacímu návrhu poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL).

Lékaři odmítají navýšení dobrovolných přesčasů

Novela zákoníku práce má od října navýšit možnost dobrovolných přesčasů ze současných 416 hodin na 832 hodin ročně. Iniciativu lékařů, kteří s tím nesouhlasí, podle dřívějších informací podporuje asi čtyři z dvaceti nemocničních lékařů. V některých nemocnicích podle nich už teď slouží tyto počty hodin, přestože je to nelegální. Od prosince chtějí proto lékaři tyto dohody nad rámec zákoníku odmítnout, pokud se nedohodnou na úpravě.

„Je pravděpodobné, že by se v takovém případě odkládala plánovaná péče. A lékaři by byli staženi na akutní péči,“ uvedl předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Dohody chtějí lékaři vypovídat do konce září, aby nemocnice měly dva měsíce na přípravu. Péče o pacienty podle Přády ohrožená nebude.

V současné době může podle zákoníku práce zaměstnavatel nařídit všem pracovníkům 150 hodin přesčasů za rok, u zdravotníků je možnost dobrovolně pracovat až 416 hodin. Novela má umožnit dobrovolný objem hodin až na dvojnásobek, u pracovníků zdravotnických záchranných služeb na více než tisíc hodin.