Válek nepředpokládá změnu v novele zákoníku práce o přesčasech lékařů

Ustanovení o další dobrovolné přesčasové práci ve zdravotnictví se do vládní novely dostalo poslaneckou úpravou při jejím dřívějším sněmovním schvalování. Část lékařů poukazuje na to, že úprava umožňuje zdvojnásobit počet hodin přesčasů u lékařů na 832 hodin ročně, pro záchranáře by šlo o tisíc hodin přesčasů za rok.

Do výzvy politikům, aby novelu neschválili, se podle informací předsedy Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jana Přády z minulého pondělí zapojily čtyři tisícovky z dvaceti tisíc lékařů sloužících v nemocnicích. Chtějí v prosinci odmítnout další přesčasy nad rámec povinných sloužit.