ŽIVĚ: Zasedá sněmovna. Projedná zrušení zastaralých předpisů i poplatek za odpad

Zvýšení horní hranice poplatku za komunální odpad by se mohlo dostat pozměňovacím návrhem skupiny koaličních poslanců do vládní novely, jež upravuje zejména postup vyměřování místních poplatků. Lázeňská města by podle ní také mohla vybírat pobytový poplatek i v případě lázeňské péče, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění včetně platby za ubytování.

Autoři pozměňovacího návrhu poukazují na inflaci, růst cen energií nebo plateb za skládkování. Horní limit u ročního poplatku by vzrostl o 600 korun na 1800 korun. V případě, že jej obce stanovují podle objemu, by mohly nově účtovat až 1,8 koruny za litr místo jedné koruny. Poplatek určený podle hmotnosti by mohl činit nejvýše deset korun za kilogram místo nynějších šesti korun.

Zvýšení horní hranice sazby by neznamenalo automaticky růst poplatku. Částky stanoví ve vyhláškách obecní zastupitelstva.