Registrují se auta, ne lidé, horlil Kopřiva. Ať jsou stejná práva, ale „manželství“ je symbol, oponuje Nacher

„Náš návrh není o tom, že by někomu práva omezoval nebo bral, pouze spíš to právo rozšiřuje na všechny rodiny v Česku – a ty rodiny už reálně existují, duhové rodiny, které třeba i vychovávají děti. My chceme, aby měly stejná práva a povinnosti vůči sobě, aby měly stejnou ochranu od státu,“ vysvětluje Kopřiva. Podle něho totiž registrované partnerství neposkytuje zdaleka tolik práv jako manželství, například pro případy dědictví nebo z hlediska úpravy vztahu k dítěti. „V současnosti třeba dvojice, které se vzaly v zahraničí a vychovávají spolu dítě, které je biologickým dítětem i třeba jednoho z partnerů, tak ten druhý (z páru) k němu nemá v podstatě žádná práva v případě nějaké nemoci nebo úmrtí,“ přibližuje. A týká se to podle něho i dalších věcí – například registrovat se lze jenom na několika málo matrikách v Česku, naopak manželství lze uzavřít téměř kdekoliv.

A to by právě měl vyřešit institut manželství. Podle Kopřivy jde ve skutečnosti vlasně jen o velmi jednoduchou úpravu v občanském zákoníku – změnit slova, že manželství je svazek muže a ženy na to, že jde o svazek dvou lidí. Jenže právě slovo „manželství“ je v této záležitosti zásadní. „Od počátku jsem konzistentně pro princip práva ano, manželství ne, bohužel jsem s tímto návrhem narazil, a to hlavně u aktivistů,“ uvedl ve čtvrtek na Twitteru Nacher. „Mluvíme tady o symbolech. Ty jsou dneska důležitější než kdy jindy. A stejně jako kolegům jde o symboly, tak i nám, a já jsem od začátku, když jsem byl v kontaktu s aktivisty, řekl, že podpořím narovnání práv. To jsou různé věci, jako je společné jmění manželů, příjmení, oddávání před starostou, a tak dále. Ale aby se to nejmenovalo manželství. Protože manželství je prostě vztah jednoho muže a jedné ženy,“ vysvětluje důvody svého postoje Nacher. Dodal, že všichni, se kterými se na to téma bavil a kterých se to týkalo, s tím byli spokojeni. „Pouze ti, kteří je zastupují, a to ne ještě všichni, řekli ne, my chceme buď všechno, nebo nic,“ přiblížil. Podle Kopřivy je však potřeba vnímat tuto skutečnost v širších souvislostech. Podotkl, že už ve více než třech desítkách zemí světa mohou páry stejného pohlaví uzavírat legálně manželství. „Nic se tam v podstatě nezměnilo, jenom je tam více šťastných párů stejnopohlavních, které mají stejná práva a povinnosti. A jde i o tu symboliku, ti lidé platí stejné daně. Ale registrují se auta, a ne lidé,“ uvedl.