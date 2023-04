Drážní úřad chce, aby nové vlaky vozily cestující až po kompletním schválení. Zanikl by zkušební provoz

„Výrobce se musí připravit na to, že bude dodávat kompletní, hotové, vyzkoušené jednotky přímo do ostrého provozu,“ předeslal ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Že se cestující vozí novými vlaky, které ale ještě nemají všechna potřebná razítka, není nijak výjimečné. Kompletní schválení trvá často velmi dlouho, a tak dopravci stačí, když mu Drážní úřad povolí zkušební provoz. Úřad ale nyní hovoří o tom, že by tento institut měl zaniknout.

Pokud se úřadu podaří prosadit změnu zákona, která je pro zrušení zkušebního provozu nezbytná, bude to ale také znamenat, že se poněkud zpomalí obměna vozového parku.

Na druhou stranu z pohledu dopravců je zkušební provoz, který se příliš prodlužuje kvůli odstraňování závad, také problematický. Musí déle udržovat v provozu starší vozidla, která by jinak vyřadili.

V případě jednotek Moravia jsou v Brně stále připraveny k provozu i lokomotivy ze 70. let a osobní vozy z 80. let minulého století, aby za nové vlaky zaskočily. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Ješety stojí provozování starších vozidel několik milionů korun měsíčně. „Čím déle bude stav trvat, tím déle musíme investovat do vozidel, která bychom už dál neudržovali a neopravovali,“ zdůraznil.