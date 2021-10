Jihomoravský kraj má nové vlaky, většinu zaplatily peníze z EU

Když se nákup schvaloval v roce 2019 ještě za minulého vedení hejtmanství, nebyla jednotná ani tehdejší koalice. Zdrželi se někteří zástupci hnutí ANO včetně předsedy klubu Petra Vokřála nebo náměstek hejtmana za TOP 09 Jan Vitula. Sedm miliard je pro kraj vysoká položka, a navíc nebylo jasné, kdo zajistí provoz. S Českými drahami se kraj dohodl jen na tři roky.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) očekává, že i kvůli celosvětovému nedostatku materiálů se dodávky vlaků oproti první polovině roku 2022 zpozdí a kompletně dorazí až na konci roku. V mezidobí se budou o provoz starat České dráhy a po kompletní dodávce bude kraj soutěžit nového provozovatele.

„Když se teď soutěžilo, tak nebyl nikdo jiný než České dráhy, kdo tyto vlaky mohl provozovat. Teď díky tomu, že jsou vlaky naše, tak určitě bude víc zájemců o to, protože nemusí zajišťovat vlaky ani servis,“ myslí si Grolich. Uvažuje se také, že by vlaky jezdily bez průvodčích a přímo v soupravách by byly automaty na jízdenky.

Podle Grolicha se kraj rozhodl pro nákup především proto, že dostal dotaci pět a půl miliardy korun z Evropské unie. Jiným způsobem by se podle něj k novým vlakům nikdy nedostal. „Na zbytek částky máme úvěr a ten budeme postupně splácet. Měli jsme velké štěstí, že jsme alokaci peněz získali my,“ říká Grolich. Podle něj nákup dlouhodobě ušetří kraji peníze.

Luxusní vlaky, míní hejtman

Dle hejtmana jsou nové vlaky opravdu luxusní. „V rámci zkoušek jsme do vlaků již mohli vejít a je to úplně jiný vesmír, to nevypadá jako český vlak vůbec,“ dojímá se Grolich. Nové vozy by měly jezdit na páteřních trasách v kraji například mezi Křenovicemi a Letovicemi nebo Tišnovem a Břeclaví.