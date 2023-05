Limit poplatku za odpad by mohl vzrůst až o šest stovek

O zvýšení by rozhodly obce

Skupina poslanců proto navrhuje zvýšit limit znovu. Kvůli růstu cen až na 1800 korun ročně. „Od některých obcí jsme dostali požadavky, abychom hranici prolomili. Je to pouze možnost pro obce, aby to využily – pokud to nevyužijí, nic se nebude měnit,“ představil návrh předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

Návrh podpořil také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), podle kterého je „návrh logický“ a jeho resort ho bude podporovat. Podle ministerstva by totiž šlo hlavně o rezervu do budoucna, kdyby likvidace odpadu dál zdražovala, a to nejen kvůli povinnosti víc třídit a recyklovat.

Podle opozice je ale navýšení zbytečné. Ve většině obcí se totiž podle nich poplatky neblíží ani současné hranici. „Posunout to z 1200 na 1800 považuju za úplně ustřelené,“ reagoval bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).