Koalice hledá způsob, jak korigovat platy politiků. Zmrazení nestačí, má jasno Jurečka

O úpravě už koaliční politici debatují. Různé možnosti už řeší některé kluby. Třeba od Starostů a nezávislých nedávno zaznělo, že růst platů by se mohl zpomalit obdobně, jak to vláda prosadila v případě důchodů. „Předsednictvo dostalo za úkol připravit v horizontu týdne návrh, který bude odpovídat novému valorizačnímu vzorci,“ potvrzuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

I v době, kdy byly platy politiků zmrazené, rostla průměrná hrubá mzda, od které se odvíjí – proto letos v lednu výdělky ústavních činitelů skokově vzrostly o skoro třináct procent. Ve hře je tak i úprava parametrů automatického mechanismu. „Aby se snížily příjmy politiků, jenom je otázka, jak to navázat, abychom o tom do budoucna nemuseli znovu a znovu rozhodovat,“ přemítá ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09).

Výzvu politikům k řešení situace kolem platů adresoval nedávno i nový prezident Petr Pavel. V tomto týdnu potvrdil, že apel stále platí. „Přestože na státní rozpočet to má zanedbatelný vliv, tak ten morální dopad je velký. A právě proto si myslím, že by to politici co nejdřív měli udělat,“ nechal se slyšet Pavel.

„(Jde o to), aby ta jednání začali předsedové všech poslaneckých klubů a hledali cestu, jak ten parametr případně upravovat. Bylo by dobré, aby tam byl i zástupce prezidentské kanceláře, protože o tomto tématu hovořil i pan prezident. Doufám, že v příštích dnech už se jednání rozeběhnou,“ říká Jurečka.

Nejen třeba koaliční Piráti, ale i opoziční SPD mluví o tom, že by se opatření mohlo týkat i vysoce postavených představitelů státních podniků. Co se ale politiků týče, tak podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by to v případě jejich platů mohlo být úplně jinak. Mohla by o nich prý rozhodovat třeba Česká národní banka nebo Národní rozpočtová rada. „O tom musí být širší shoda, nejen koalice, ale i opozice. Pokud bychom našli jiný mechanismus, jinou instituci, já říkám – proč ne?“ přibližuje svůj nápad.

Schillerová: Hlavně, ať se něco udělá rychle

„My se zatím bavíme o změně vzorečku a zahrnutí i představitelů firem ovládaných státem, například ČEZ,“ připojuje místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Opozice stále volá po zmrazení. Otevřená je ale i debatě o úpravě valorizačního mechanismu. „Myslím, že to je jedna z cest, ale zatím se koalice odmítala s námi o těch možnostech bavit,“ tvrdí místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). „Je symbolický akt, že si politici zmrazí platy. Hlavně, ať už se něco rychle udělá. Ať se platy zmrazí a potom ať se rychle jedná o změně, zpomalení jejich valorizace,“ vyzývá exministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Zástupci opozice chtějí téma ve sněmovně dál otevírat. Nejbližší možnost budou mít na dubnové schůzi, která začne v úterý.