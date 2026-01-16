Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů


Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve v opozici nemohl mít vhled do fungování muniční iniciativy, sdělil v Interview ČT24 někdejší vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Proto podle něj předseda vlády po svém jmenování z původního postoje, že Česko projekt úplně zruší, ustoupil. K tomu, že Babiš svolil ke koordinaci iniciativy, ač do ní země nebude finančně přispívat, pomohla podle Kopečného i mezinárodní situace. Od významných českých partnerů totiž slyšel, že má smysl, míní.

Ačkoliv šéf nového kabinetu Babiš nejprve sliboval, že muniční iniciativu zruší, začátkem roku ohlásil, že se tak nestane a Praha ji bude koordinovat, i když do ní finančně přispívat nebude. Podle Kopečného za Babišovým obratem stály nejprve vnitřní důvody.

„On nemohl mít vhled do toho, jak systém funguje. Ty informace mu tehdejší vedení ministerstva obrany neposkytlo. A nyní je měl. Zjevně po tomto auditu nabyl přesvědčení, že informace, které dostal předtím, byly nepřesné, zavádějící a že jde o systém, s nímž se dá pracovat reprezentativně a je dobrý pro Česko,“ vysvětlil moderátorovi Danielu Takáčovi Kopečný.

Jako další důvod změny názoru uvedl mezinárodní situaci: „Po prvním mítincích, které měl nový český premiér v Bruselu, a v rámci svých bilaterálních jednání mnohokrát slyšel od nejvýznamnějších českých partnerů, že to je něco, co má svoji váhu pro státy jako Německo, Dánsko, Holandsko, pro generálního tajemníka NATO a další.“

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval
Ukrajinská samohybná houfnice Bohdana v Doněcké oblasti v dubnu 2025

Bývalý zmocněnec rovněž popřel Babišovy výroky o tom, že by se dříve o financování projektu ze státního rozpočtu mlžilo. „Všechny finanční transakce, které probíhaly, jsou čísla, která byla zveřejněna. Funkční mechanismus se nezveřejňuje,“ řekl. Jiné než deklarované příspěvky se podle jeho informací nevyužívaly.

Hlavním limitem iniciativy byly peníze

Kopečný v pořadu také přiblížil, jak iniciativa za jeho působení fungovala a jak funguje nyní. „V oblasti těžké pozemní techniky a munice, hlavně té velkorážové, ale i malorážové, kde jsme dodali přes sto milionů kusů, jsme se vyprofilovali jako nejspolehlivější dodavatelé,“ shledal.

S procesními limity projektu si Česko podle něj poradilo už v roce 2022 po vypuknutí rusko-ukrajinské války. „Doladili jsme si za jaké peníze co nakoupit, jak to dodat, jak to udělat správně s udělením licence v rámci akvizičního procesu. Limitem ale zůstaly finance,“ konstatoval. Kdyby v projektu bylo více peněz od partnerů ze Západu nebo od ukrajinské armády či ukrajinského ministerstva obrany, bylo by podle Kopečného možné provádět větší nákupy.

Ukrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel na Ukrajině

Také se podle bývalého zmocněnce několikrát stalo, že o stejný nákup usilovala i ruská strana. „Stávalo se nám, že jsme naráželi na limity toho, že ne každý stát nám chtěl dané produkty prodávat. Například protože zároveň přijela ruská delegace a snažila se o totéž,“ popsal. Na trhy podle něj jezdilo mnoho delegací, primárně obchodní firmy – Britové, Američané, ale i zástupci z Ruska nebo z Blízkého východu napojení na ruské majitele. Zmíněné omezení penězi však tento problém nepředčil.

Pojistka proti korupci

Česká muniční iniciativa si podle Kopečného ošetřila, že nakoupený materiál putuje skutečně na frontu. Vyplácení po uzavření kontraktu na munici nebo jiné vybavení totiž probíhá měsíčně. „Dodáváme průběžně a tudíž i průběžně platíme. Kdyby došlo k jednání, které by donoři shledali problematickým, další měsíc už by peníze neposlali,“ řekl.

Na Ukrajinu poputují další maskovací sítě z Česka
Ukrajinci s houfnicí M777 v Záporožské oblasti

Ministerstva obrany české a ukrajinské strany spolu také za vlády Petra Fialy (ODS) podle Kopečného intenzivně komunikovala. Praha prý z Kyjeva dostávala reporty i videa o tom, jak se technika využívá. „Nikdy jsme nenabyli dojmu, že by mohla mířit někam dál,“ dodal.

Kopečný ale uznal, že na začátku války bujel obchod s produkty jako jsou helmy nebo neprůstřelné vesty. „Nedělo se to ale s čistě vojenskou technikou a neděje se to ani s drony, které jsou nyní hlavním tématem udržení vojenské linie,“ zmínil.

Ukrajinští výrobci drony vyvíjejí i ve spolupráci s bojovými jednotkami
Voják speciálního policejního praporu vypouští bojový dron Vampire

„Ochota Ukrajinců dohodnout se je vyšší než Rusů“

Kopečný se rovněž vyjádřil k nedávnému tvrzení prezidenta USA Donalda Trumpa, že Ukrajinci brzdí mírová jednání. „Ochota Ukrajinců dohodnout se je rozhodně mnohokrát vyšší než ta ruská,“ řekl. Trump podle něj mění narativ, kdo za zdržování může, podle toho, s kým jedná v poslední době a kdo ho přesvědčí.

„Pořád platí, že Ukrajina je velmi ochotná přistoupit na mnoho kompromisů, které by byly ještě před dvěma lety nemyslitelné, ale je tam jedna oblast, na kterou nikdy nepřistoupí. A to je odevzdání území, které její armáda kontroluje, to je zbytku Doněcké oblasti,“ myslí si.

Trump podle Kopečného usiluje primárně o legitimní získání Nobelovy ceny míru, čemuž přizpůsobuje vyjadřování. „Chce mít klid, chce mít problém ze stolu,“ sdělil. Jeho hlavním cílem je však mít silnou Ameriku a zabývat se tímto sporem po celou délku svého mandátu nehodlá, míní.

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Kyjevě se svým protějškem Andrijem Sybihou

Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

ŘSD na jihu Čech odstraňuje nelegální billboardy, hotovo chce mít do konce roku

ŘSD na jihu Čech odstraňuje nelegální billboardy, hotovo chce mít do konce roku

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve v opozici nemohl mít vhled do fungování muniční iniciativy, sdělil v Interview ČT24 někdejší vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Proto podle něj předseda vlády po svém jmenování z původního postoje, že Česko projekt úplně zruší, ustoupil. K tomu, že Babiš svolil ke koordinaci iniciativy, ač do ní země nebude finančně přispívat, pomohla podle Kopečného i mezinárodní situace. Od významných českých partnerů totiž slyšel, že má smysl, míní.
Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová vidí ve své zemi začátek přechodu k demokracii, řekla v pátek na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ní se Venezuela stane svobodnou díky podpoře Spojených států a právě amerického prezidenta. Zmínila také, že by se v její zemi mohly konat volby, napsala média. Trump v pátek uvedl, že hodlá s Machadovou opět hovořit.
Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl loni odsouzen za organizování hromadného znásilňování své tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě předal českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti země. Ukrajina udělila Pavlovi tento řád již loni v srpnu, ale oficiálně si ho převzal až nyní. Český prezident pokračuje druhým dnem v návštěvě země. Podle něj česká iniciativa zajišťuje polovinu dodávek munice pro ukrajinskou armádu.
Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele. Na mimořádném brífinku to ve sněmovně oznámili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO). Český občan byl dle Macinky propuštěn v pátek okolo 04:00 SEČ a je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu. Česko pro něj do země posílá letadlo. Macinka později Radiožurnálu sdělil, že letoun do Prahy přepraví i dalších šest propuštěných jiných národností.
Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, uvedl tamní ministr energetiky Denys Šmyhal. Země chce dovážet více elektřiny a chystá jednání se spojenci, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb.
Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Česká muniční iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu, řekl prezident Petr Pavel po pátečním setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ten ocenil, že bude projekt pokračovat i za nové vládní koalice. Hlavy státu hovořily také o stavu mírových jednání či situaci v ukrajinské energetice, která se potýká s problémy v důsledku ruských útoků.
Trumpův zmocněnec zamíří do Grónska v březnu. Věří v dohodu

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jeff Landry chce Grónsko navštívit v březnu, aby usiloval o dohodu s Dány, sdělil stanici Fox News. Trump opakovaně prohlašuje, že USA o arktický ostrov, který je poloautonomní součástí Dánska, stojí, prý kvůli strategickým a bezpečnostním důvodům. Grónští i dánští státníci to ovšem odmítají, jednat s nimi má v pondělí generální tajemník NATO Mark Rutte.
