Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl loni odsouzen za organizování hromadného znásilňování své tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
Pelicot je po odsouzení vyšetřován v souvislosti se dvěma dalšími zločiny. Prvním je znásilnění a následná vražda v Paříži z roku 1991, druhým pak pokus o znásilnění z roku 1999. Podle AFP se k činu z roku 1999 částečně přiznal, účast na znásilnění a vraždě z roku 1991 však popírá. Vyšetřovatelé ho s oběma případy spojují na základě podobného způsobu provedení, kvůli němuž se jimi nyní zabývá zmíněné policejní oddělení.
Dominique Pelicot byl v roce 2024 odsouzen k 20 letům odnětí svobody. Gisèle Pelicotovou muži po řadu let znásilňovali poté, co ji omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Na videích, která pořizoval, figurovalo celkem 83 cizích mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat. Na znásilňování se podílel i sám Pelicot.
Případ Francií hluboce otřásl a vyvolal debaty o násilí na ženách. Sama Pelicotová je oceňována za to, že navzdory citlivosti a traumatizujícímu obsahu souhlasila s veřejným projednáváním případu, namísto aby se soud konal za zavřenými dveřmi.