Odvolací soud ve Francii z devíti na deset let vězení zpřísnil trest Husamettinu Doganovi, který jako jediný z 51 mužů odsouzených za dlouholeté znásilňování Gisèle Pelicotové nesouhlasil s původním trestem, píše agentura AFP. Francouzská prokuratura v odvolacím řízení žádala pro Dogana dvanáct let za mřížemi. Znásilňování Pelicotové organizoval dlouhodobě její manžel, jenž svou ženu předtím omámil, vše navíc natáčel na video.
Francouzský odvolací soud zpřísnil muži trest za znásilňování Pelicotové
Soud nižší instance poslal Dogana na devět let do vězení za znásilnění s přitěžujícími okolnostmi. Muž s trestem nesouhlasil a tvrdil, že považoval pohlavní styk s Pelicotovou a jejím manželem za dobrovolný. Pelicotová ve středu ve své výpovědi Doganovi řekla, že mu žádné svolení nedala. Vyzvala ho, aby nebyl zbabělý a přijal odpovědnost za své činy.
Doganovi v odvolacím procesu hrozilo až dvacetileté vězení. Takto vysoký trest nebyl ale podle AFP pravděpodobný, protože vězení v této výši uložil soud jako organizátorovi znásilňování bývalému manželovi Pelicotové.
Dalších 49 mužů, kteří se ze znásilňování před soudem zodpovídali, dostalo tresty v rozmezí od tří do patnácti let vězení. Patnáctiletý trest vězení uložil soud muži, který Pelicotovou šestkrát znásilnil.
Mediálně sledovaný případ Francií hluboce otřásl a vyvolal debaty o násilí na ženách. Tím, že Pelicotová při soudním procesu na konci minulého roku svolila, aby byl veřejný, a odmítla anonymitu se slovy, že hanbu mají cítit muži, kteří ji znásilnili, se stala výraznou tváří feminismu.