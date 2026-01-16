Ředitel Nemocnice Na Františku Erhart po obviněních rezignoval


Ředitel pražské Nemocnice Na Františku (NNF) David Erhart oznámil rezignaci na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Učinil tak na pátečním jednání radních Prahy 1, informovala mluvčí městské části, jež nemocnici zřizuje. Obvinění, mimo jiné z bossingu, Erhart odmítl. Rada schválila, že v nemocnici nechá udělat externí forenzní audit a plánuje i trestní oznámení.

Seznam Zprávy tento týden uvedly, že NNF pod Erhartovým vedením mimo jiné vyplácela lékařce měsíčně až 130 tisíc korun hrubého, aniž tam chodila. Erhart také podle serveru nutil lékaře pracovat v době služeb v nemocnici ve své klinice nebo ponižoval podřízené a nadával jim.

„Mediálně publikovaná obvinění jednoznačně odmítám,“ uvedl v pátek končící ředitel v prohlášení.

Vedení Prahy 1 Erhartovi podle jeho slov nabídlo možnost dočasného pozastavení výkonu funkce po dobu auditu. „Navzdory této nabídce, které si vážím, jsem se rozhodl oznámit svou rezignaci na funkci ředitele NNF, abych se mohl účinně bránit mediálním tvrzením, která jsou vytržena z kontextu nebo interpretována způsobem, který neodpovídá skutečnosti,“ vysvětlil.

Erhart odmítl tvrzení, že svou funkci zneužíval k osobnímu prospěchu. „Na dotazy médií jsem v tomto ohledu odpovídal jednoznačně – k žádnému takovému jednání z mé strany nedošlo,“ komentoval a dodal, že v nemocnici se uskutečňovaly pravidelné kontroly a audity.

Kontrola ve vinohradské nemocnici odhalila manažerská pochybení
Nemocnice Královské Vinohrady

Nemocnice je podle Erharta připravena poskytnout fakta. „Zároveň považuji za férové dodat, že s ohledem na probíhající situaci se k některým dílčím otázkám nemohu v tuto chvíli vyjadřovat podrobněji. O to více však platí, že jakmile to bude možné, poskytneme další relevantní informace,“ slíbil. Nezávislý audit podle svých slov sám inicioval.

Radní se k situaci vrátí v pondělí

Radní Prahy 1 se podle mluvčí Karolíny Šnejdarové znovu sejdou v pondělí 19. ledna a budou se zabývat tím, kdo nemocnici dočasně povede, konkrétním zněním zadání tendru na forenzní audit a také návrhem trestního oznámení na neznámého pachatele s cílem zajistit prošetření možného protiprávního jednání proti NNF.

„Radní pro zdravotnictví (Michal Müller z ODS) zároveň na dnešním (pátečním) jednání navrhl, aby se rada na svém příštím zasedání zabývala rovněž možností vytvoření kontrolního orgánu NNF jakožto poradního a kontrolního orgánu zřizovatele,“ dodala mluvčí.

Reportéři ČT: Anonymy, které upozorňovaly na Motol, skončily v šuplíku úředníků
Reportéři ČT | Reportéři ČT | 19

Nemocnice Na Františku vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. Jako jedinou pražskou nemocnici ji zřizuje samospráva. Má podle svého webu asi 180 lůžek, 700 zaměstnanců a ročně je v ní hospitalizováno přibližně pět tisíc pacientů, dalších 120 tisíc je ošetřeno ambulantně. Nemocnice provozuje také urgentní příjem s pohotovostí, zubní pohotovost a pohotovostní lékárny přímo v zařízení a v poliklinice v Palackého ulici.

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku (NNF) David Erhart oznámil rezignaci na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Učinil tak na pátečním jednání radních Prahy 1, informovala mluvčí městské části, jež nemocnici zřizuje. Obvinění, mimo jiné z bossingu, Erhart odmítl. Rada schválila, že v nemocnici nechá udělat externí forenzní audit a plánuje i trestní oznámení.
