Ministerská kontrola v pražské vinohradské nemocnici odhalila manažerská pochybení, mezi nimi také nezveřejňování smluv s dodavateli v registru smluv, čímž se kontrakty za desítky milionů korun staly neplatnými, uvedl Český rozhlas Radiožurnál (ČRo). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil rezignaci ředitele nemocnice Jana Votavy z osobních důvodů. Mluvčí resortu Ondřej Jakob řekl, že kontrola ještě nebyla ukončena.
Kontrola ve vinohradské nemocnici odhalila manažerská pochybení
Smlouvy musí podle zákona v registru smluv uveřejňovat stát, samosprávy a další subjekty, které hospodaří s veřejnými penězi. Smlouva musí být uveřejněna do tří měsíců od uzavření, pokud se to nestane, považuje se za zrušenou. Takových smluv bylo podle ČRo ve vinohradské fakultní nemocnici minimálně 140, šlo o objednávky léků, stavební úpravy, pořízení klimatizací nebo čerpadla.
Nemocnice se to nyní snaží napravit tím, že s dodavateli uzavírá nové dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení. Po zrušení smluv se totiž bezdůvodně obohatila o to, co jí firmy dodaly, a dodavatelé bezdůvodně dostali peníze.
Kontrolu ministerstvo spustilo na základě anonymního dopisu, který dostalo v dubnu a pisatelé v něm upozorňovali na údajně podezřelé zadávání veřejných zakázek, uvedl ČRo. Podle rozhlasu kontroloři z resortu objevili ve vinohradské nemocnici také další manažerská selhání. Odcházející ředitel Votava se k věci nevyjádřil, podotkl ČRo.
Rezignace z osobních důvodů
Ministr Válek na sociální síti X napsal, že přijal Votavovu rezignaci z osobních důvodů. Na funkci bude vypsáno výběrové řízení, vedením nemocnice Válek zatím pověřil šéfa odboru přímo řízených organizací ministerstva Jana Michálka. Kardiochirurg Votava nemocnici vedl od roku 2022, do čela nastoupil po odvolání předchozího ředitele a exministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Závěry kontroly ve vinohradské nemocnici zatím nejsou, a proto ze zákona není možné se k nim vyjadřovat, sdělil mluvčí resortu Jakob. Votava se podle něj po téměř čtyřech letech v čele nemocnice rozhodl pro změnu. „Chce se vrátit na kardiochirurgickou kliniku, kde byl primářem,“ dodal.
Votava byl jako náměstek pro léčebnou péči vedením nemocnice v lednu 2022 nejprve pověřen, Válek tehdy uvedl, že nové vedení se musí zaměřit především na nastavení funkčních manažerských procesů a problematiku zadávání veřejných zakázek. Votava pak uspěl ve výběrovém řízení, ředitelem vinohradské nemocnice byl jmenován od dubna 2022.
Pochybení v ÚVN
Pochybení odhalila také nedávná kontrola v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), kterou v březnu nařídilo ministerstvo obrany. Kontroloři našli chyby při dodržování vnitřních předpisů, které upravují zadávání veřejných zakázek, a v souvislosti s plněním zákona o registru smluv. ÚVN dostala za úkol v nadcházejícím období ministerstvu předložit informaci o přijatých nápravných opatřeních.
Kontrolu v ÚVN resort obrany nařídil kvůli informacím o nestandardních zakázkách v pražské Fakultní nemocnici v Motole. V únoru policie v návaznosti na policejní razii v motolské nemocnici obvinila osmnáct lidí včetně dnes již bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka z úplatkářství a dotačního podvodu. Spolu s Ludvíkem policie v kauze stíhá také jeho náměstka Pavla Budinského nebo vlivného advokáta a dřívějšího šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu.
Vinohradská nemocnice patří k nemocnicím řízeným ministerstvem zdravotnictví. Na svém webu uvádí, že je spádovou nemocnicí pro obyvatele Prahy 3 a 10, v některých oborech pro pacienty z celé Prahy a východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech. Funguje od roku 1902. Ročně hospitalizuje zhruba 35 tisíc lidí.