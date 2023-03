Na Pavlovo rozhodnutí o valorizaci penzí čeká opozice i vládní koalice

Podle návrhu, který má nyní posoudit prezident, by se měly od června důchody zvednout o 400 korun, poroste i procentní výměra. Podle platného zákona ale měl být mimořádný růst vyšší. „Ty hospodářské škody, které by to způsobilo, pokud bychom nezměnili valorizační mechanismus, sahají do stovek miliard korun a ty český rozpočet nemá,“ vysvětluje předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Navržené snížení mimořádné valorizace penzí by podle Národní rozpočtové rady do roku 2030 znamenalo omezení růstu výdajů celkem zhruba o 250 miliard korun.

Zástupci hnutí ANO však chtějí prezidenta přesvědčit, aby zákon nepodepisoval. Na středu s ním kvůli tomu mají domluvené setkání. Pavel už dříve řekl, že předpokládá, že by stanovisko mohl dát krátce po tomto jednání. „Podle mého názoru by prezident měl méně posuzovat, jestli to je více či méně výhodné pro důchodce, ale posuzovat to z toho úhlu ústavněprávního,“ podotýká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Proti zákonu je i předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Očekávám a vyzývám prezidenta Petra Pavla, aby vetoval škodlivý a asociální zákon Fialovy vlády,“ uvedl.