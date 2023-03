Resort práce má nový plán na další zpomalení růstu penzí. Jednou z variant je i zrušení mimořádné valorizace

„Je to špatně, protože pokud by se zvyšovaly důchody méně než o inflaci, tak samozřejmě to výrazně dopadne na seniory,“ vyjádřil se k návrhu místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Omezení by přineslo úspory v řádech desítek miliard ročně

Co se týče změn v pravidlech pro každoroční lednové zvyšování penzí, největší novinkou je návrh zpomalení růstu důchodů vždy, když inflace bude růst rychleji než mzdy. Právě tuto situaci Česko zažívá od minulého ledna. Resort práce chce, aby důchody při vysokém zvyšování cen rostly maximálně o polovinu inflace a o polovinu růstu mezd.

To by například v kombinaci se zrušením mimořádné valorizace mezd znamenalo, že by v lednu 2023 za období předchozích jedenácti měsíců průměrná penze vzrostla o 1697 korun měsíčně. To je téměř o devět set méně, než je současný průměrný důchod. Stát by zároveň jen v roce 2022 ušetřil 27 miliard korun.

V případě, že by stát zároveň penzistům dle další navrhované varianty vyplatil mimořádný důchod pět tisíc korun, tak by během loňského roku ušetřil na penzích třináct miliard korun.