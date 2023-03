ŽIVĚ: Senát rozhodne o snížení valorizace penzí, kterou dva výbory nepodpořily

Senátor Ladislav Václavec (za ANO) neúspěšně navrhoval projednávání důchodové novely odložit na 30. března, podpořilo ho ale jen jedenáct senátorů převážně z klubů ANO a ČSSD a také SEN 21 a Piráti. Podle Václavce by odklad vrátil důstojnost jednání Senátu i pojmu legislativní nouze. Vláda ovšem potřebuje, aby novela byla přijata a vydána ve Sbírce zákonů do 22. března, aby ji bylo možné realizovat.

Změny v pravidlech podpory ukrajinských uprchlíků

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun kvůli inflaci. Na sníženou červnovou valorizaci by tak stát dal o 15 miliard korun navíc. Pokud by novela nebyla schválena, výdaje státního rozpočtu na penze by podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun a v následujících letech by se zvýšily postupně celkem na 300 miliard korun.

Senát pravděpodobně schválí bez úprav změny v pravidlech podpory ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí, jak mu to výbory doporučily. Vládou navržená novela, která je nazývaná lex Ukrajina, má mimo jiné od července zpřísnit podmínky pro nárok na humanitární dávku. Nová pravidla získá vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a bezplatné nouzové ubytování.

Změny mají podle vlády zvýšit podíl Ukrajinců na hrazení životních nákladů a přispět k jejich začlenění do společnosti. Už od dubna novela převede asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra a uzákoní evidenci všech pracovních dohod ukrajinských běženců.