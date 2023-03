Senátní ústavně-právní výbor odmítl spornou nižší valorizaci penzí

Horní parlamentní komora o novele rozhodne ve středu. Pokud by ji zamítla, nebo upravila, ohrozilo by to její včasné přijetí, které vláda potřebuje do 22. března. Zamítnutí prosadil v ústavně-právním výboru jeho místopředseda Michael Canov (SLK), podpořily ho Hana Kordová Marvanová a Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 a Daniela Kovářová (nezávislá). Zbývající dva přítomní členové výboru se hlasování zdrželi.

Canov navrhl zamítnutí novely nikoli kvůli obsahu, ale kvůli schválení sněmovnou ve stavu legislativní nouze, což označil za protizákonné a protiústavní. „Zneužití institutu legislativní nouze je samo o sobě nezákonné,“ uvedl Canov s citací jednoho z rozhodnutí Ústavního soudu. „Pokud tento zákon projde, tak to bude trapas trapasů. Otřese se právní stát,“ řekl. Senátor z klubu vládního hnutí STAN odmítl tvrzení vlády, že stav legislativní nouze je oprávněný kvůli hrozbě značných hospodářských škod. Podle Canova za ně nelze označit zákonné výdaje na penze.

Novela je podle Canova retroaktivní, neboť nárok na valorizaci v nesnížené výši vznikl na konci ledna. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) již dříve odmítl argumenty, že penzistům už nárok na zvýšení penzí podle současných pravidel vznikl, a jejich změna tedy poruší legitimní očekávání. Podle něho by toto očekávání vzniklo až vydáním příslušného vládního nařízení.