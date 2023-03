Snížení valorizace penzí zvedá nejistotu, říká Dvořáková. Pro některé seniory je nespravedlivé, dodává Prokop

Dvořáková rovněž podotkla, že celá penzijní reforma je otázka koncepční, tedy jak zvýšit příjmy, ze kterých se ty důchody budou platit. „Je otázkou, jaký bude výkon ekonomiky. Můžeme přemýšlet o tom, že chceme udělat něco pro to, aby byla ekonomika více prosperující, aby přinášela určitou nadhodnotu, která se potom použije pro výplaty penzí, ale to znamená nyní investovat do školství,“ uvedla politoložka s tím, že změny se projeví v horizontu deseti až patnácti let.

Prokop zmínil, že by pro valorizaci penzí hlasoval za podmínky, která se ale nestala – tedy, že se nebude vztahovat na nové důchodce, kteří do systému přijdou v roce 2023. Podotkl, že v posledních dvou letech rostly procentuálně více vysoké důchody a valorizace na to podle něj reaguje – tedy zachovává valorizaci nízkých důchodů, sníží valorizaci vysokých důchodů. „To vyrovná nespravedlnost, která tu existovala v posledních dvou letech.“

Opatření ale podle něj nereaguje na to, že jde o velkou nespravedlnost mezi důchodci, kteří do systému přišli v letech 2021–2022 a kteří přijdou v 2024–2025. „Ti, kteří do toho systému přijdou příští rok, tak budu mít důchody o 3000 korun nižší, ačkoliv měli stejné odvody, to je velká nespravedlnost celoživotně, že nestihli ty valorizace.“ Podotkl, že na tom tratí lidé, kteří nezamířili do předčasného důchodu, ale odešli do penze řádně, a budou mít méně peněz.