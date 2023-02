Červnový růst penzí může prohloubit dluhy až o 34 miliard korun

Český důchodový systém byl naposledy v plusových číslech v roce 2019. O rok později se kvůli koronaviru propadl do minusu více než čtyřicet miliard, v loňském roce pak 21,5 miliardy korun. Záporné číslo bylo vidět i prvním letošním měsíci.

Zatímco někteří změnu mimořádné valorizace kritizují, jiní ji považují za ekonomicky nezbytnou. Pokud by totiž zůstala na původní úrovni, znamenalo by to další výdaj státního rozpočtu navíc.

„Pokud bychom nezměnili mimořádnou valorizaci a nechali to podle původních podmínek, potom by to letos znamenalo dodatečnou zátěž pro státní rozpočet o dvacet miliard korun. Příští rok by to bylo více než o padesát miliard korun. A v součtu za několik let by to opravdu mohly být až stovky miliard korun,“ varuje hlavní ekonom Deloitte a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) David Marek.