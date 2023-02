Vláda prosazuje výrazně nižší červnový růst důchodů. Mění pravidla za běhu, zlobí se opozice

Důchody se podle zákona zvyšují vždy na začátku roku, ale pokud od posledního zvýšení překročí přírůstek cen pět procent, zvyšují se ještě mimořádně i jindy. Ze zákona vyplývá, že od letošního června by měly stoupnout o 9,9 procenta, což by podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky znamenalo, že by stát musel letos na penze sehnat 34,4 miliardy korun. Podle nového vzorce, který schválila vláda, by to bylo kolem 15 miliard.

Jurečka podotkl, že průměrná starobní penze i přes mírnější valorizaci překročí 20 tisíc korun. „Zvýšení bude mít dvě složky. Ta jedna bude zvýšení důchodu o stejnou částku 400 korun všem a pak další růst nad tuto částku ve výši 2,3 procenta. Průměrný důchod se zvýší o 750 korun,“ shrnul.