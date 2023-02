Dnešní třicátníky čeká penze v 68 letech, ukazuje interní dokument ministerstva práce

„Jsem přesvědčená o tom, že bez toho to nepůjde. Jednou z částí důchodové reformy, kterou tolik potřebujeme a kterou minulé vlády neměly odvahu zavést, je i věk odchodu do důchodu,“ uvedla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Lídři vládní koalice argumentují, že bez dalšího postupného zvyšování věku odchodu do důchodu i po roce 2030 je současný penzijní systém neudržitelný. „Je to v horizontu nějakých dvaceti, třiceti let, kdy by docházelo k pozvolnému zvýšení. Pokud se podíváme na důchodový systém, já sám jsem Husákovým dítětem, tak bych rád někdy okolo roku 2040 důchod pobíral,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

V interním materiálu ministerstva práce, který se podařilo ČT získat, ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhl, aby důchodový věk rostl společně s dobou dožití. Lidé by tak měli, podobně jako teď, strávit v penzi 21 a půl roku.

Důchodový věk má podle představ ministerstva práce růst i po roce 2030 postupně – v průměru o necelé dva měsíce za jeden kalendářní ročník. Padesátníci tak mají jít do důchodu v 66 letech, lidé ve věku 43 let mají mít nárok na penzi přesně v 67. Třicátníci narození v roce 1989 a později pak v 68 letech.

Úlevy pro náročné profese

Jurečka nechtěl interní dokument předložený minulý týden koaliční radě komentovat. Už dřív ale růst věku odchodu do penze připustil. Zároveň ale dodal, že lidem pracujícím v náročných profesích umožní jít do důchodu dřív. „Pro náročná povolání, pro náročné profese zavedeme možnost dřívějšího odchodu, kdy není snižován důchod,“ slíbil.

Lidí, kteří by mohli odcházet do penze dřív, je zhruba půl milionu. Třeba hutníci, kominíci, brusiči kovů nebo montážní dělníci.

ANO chce o návrhu debatovat

Zatímco hnutí SPD zvyšování věku odchodu do důchodu nepodporuje, hnutí ANO je o něm ochotné jednat. Chce si ale počkat na konkrétní návrh, se kterým vládní koalice přijde. K tomu by mělo dojít během jara.

„Jsme připraveni se o tom bavit, to říkám otevřeně. Chceme vidět parametry, chceme vidět, koho by se to týkalo, kdo by měl předčasný důchod, koho by se týkal nárůst, jak by se zohlednilo vzdělání,“ okomentovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Určitě to budeme debatovat i s opozicí. Takový krok by měl mít širší podporu než pouze vládní většiny, protože nejhorší je, pokud systém není stabilní,“ dodal ministr Stanjura. Dohodu s opozicí na důchodové reformě by chtěla vládní koalice vyjednat do konce léta.