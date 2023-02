Vláda chystá úpravu valorizace důchodů. Zohledňovat chce jen část inflace

Vládní koalice chystá nejcitelnější zpomalení růstu důchodů za poslední dekádu. Česká televize zjistila, že nejpozději od nového roku mají penze růst o třetinu pomaleji než nyní. Počítá s tím nový plán ministerstva práce a sociálních věcí, díky kterému by kabinet ušetřil v rozpočtu miliardy. Do růstu penzí už by totiž stát nepočítal celou inflaci, jako je tomu dnes, ale jen její dvě třetiny. Citelné zpomalení růstu důchodů má platit minimálně dva roky.