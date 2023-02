Růst důchodů může od příštího roku zpomalit. V koalici je rozepře kvůli výchovnému

Část vládních stran by chtěla ušetřit miliardy korun i na výchovném, tedy příspěvku lidem v penzi 500 korun za každé dítě, o které během života pečovali. Od ledna ho dostávají většinou ženy – například i Irena Gleichová z Liberce. Má dvě děti a stát jí od ledna k jejímu průměrnému důchodu nově posílá výchovné tisíc korun. Pomáhá jí to prý zvládnout vysokou patnáctiprocentní inflaci.

„Je namístě se vrátit například k růstu na základě reálných mezd na jednu třetinu. Nicméně to je parametr, který nám toto neovlivní v příštích dvou až třech letech, protože nepředpokládáme, že by nastal nějaký dynamický rychlý růst reálných mezd. Ale je to věc, která by se tam měla vrátit zpátky,“ uvádí Jurečka.

Spor v koalici

Vláda za výchovné vyplatí jen letos zhruba 19 miliard. Ještě víc to má být díky postupnému zvyšování dávky v dalších letech. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) si ale zadlužený stát takto vysoké částky nemůže dovolit. A navrhuje dávku omezit buď určitou výší příjmů, nebo počtem dětí.

„Máme se podívat na to, jestli to má být skutečně plošné, nebo zda to máme lépe zacílit, mít tam několik parametrů, které můžeme zkoumat,“ říká Stanjura. „Představujeme si to tak, že by to bylo omezené výší důchodu, kterou jednotlivé ženy pobírají, nebo i počtem dětí nebo v nějaké kombinaci,“ doplňuje předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

S tím ale nesouhlasí KDU-ČSL. „Já znám rodiny, které vychovaly šest, sedm, osm dětí, maminky, které opravdu odpracovaly to, co odpracovat měly, a zároveň ještě vychovaly děti řádně, takže nechápu, proč by měly být takto potrestány,“ sděluje Jurečka.