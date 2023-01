Jurečka chce valorizovat výchovné společně s důchody

Valorizace takzvaného výchovného podle ministra Jurečky bude fungovat obdobně jako u důchodů. „Částka zůstává stále stejná, ale následně důchod už jako celek se valorizuje podle standardních pravidel, ať už mimořádně nebo řádné valorizace,“ vysvětluje Jurečka.

Výchovné stát ženám vyplácí od začátku letošního roku. Částka za děti naprosté většině z nich přišla spolu s novým výměrem penze v lednu. Dvaačtyřicet tisíc žen, které ale přešly z invalidního do starobního důchodu v pětašedesáti letech, výchovné zatím nedostaly. Obdrží ho formou doplatku, který úřady začínají rozesílat ve středu.

„Ideálně v pátek by měli mít ty částky na účtech ti, co pobírají důchod na účet. Ti co pobírají důchod v hotovosti, složenkou, tak tam máme aktuálně dohodu s Českou poštou, že by měli dávat poukázky do schránek příští týden v pondělí,“ dodává ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček.