Na Ústavní soud se opozice obrátí, jakmile změna valorizace důchodů vyjde ve sbírce. Prezidenta za podpis kritizuje

„Měl šanci ukázat, že je prezidentem všech, že je pojistkou ústavnosti a ne takzvaným automatem na podpisy, jak se někdy s nadsázkou říká. Co zbývá než vzít to na vědomí,“ podotkla. Dodala, že se ANO obrátí na Ústavní soud, stížnost připraví tak, aby ji mohlo podat, jakmile novela vyjde ve sbírce zákonů.

Ke stížnosti by se chtělo připojit i opoziční hnutí SPD. „Je potřeba, aby to podání mělo co největší sílu, aby to podala celá opozice,“ řekl jeho předseda Tomio Okamura. Schillerová však uvedla, že s koordinací s SPD nepočítá. „Hnutí ANO má dostatek poslanců, aby stížnost podalo samo,“ upozornila.

Okamura by to považoval za politikaření. „Měli bychom jako opozice zatáhnout za jeden provaz. Myslím, že to od nás ty miliony příjemců důchodů očekávají,“ uvedl.

Šéf SPD obvinil prezidenta Pavla, že se rozhodl „hodit přes palubu tři miliony invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodců“. „Potvrdilo se, že to není prezident všech občanů České republiky, potvrdilo se, že prezident Petr Pavel je exponentem Fialovy vládní pětikoalice. Upřednostnil své kamarády, kteří ho podpořili ve volbách,“ prohlásil Tomio Okamura.