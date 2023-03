Prezidentská vlajka je spuštěná, Česko vyhlíží nástup nového prezidenta. Funkce se ujme odpoledne

Součástí inaugurace jsou i projevy. Tradičně je přednáší předseda či předsedkyně Poslanecké sněmovny, případně též předseda Senátu a od nástupu Václava Klause se k zákonodárcům a dalším hostům shromážděným ve Vladislavském sále Pražského hradu obracejí i sami nastupující prezidenti. Některé předchozí hlavy státu sice po svém uvedení do funkce také promlouvaly, ale až z balkonu k lidem shromážděným na III. nádvoří.

Petr Pavel má po vzoru Václava Klause a Miloše Zemana připravený projev přímo do Vladislavského sálu. Předeslal, že jej nebude přednášet z paměti. „Nechám si text před sebou, protože zpaměti se to nebudu učit,“ řekl. Zpaměti ale chce říct prezidentský slib. Ten skládá prezident do rukou předsedy Senátu. Tím je nyní Miloš Vystrčil (ODS), který přijme slib od nového prezidenta poprvé. Před pěti i deseti lety to učinil Milan Štěch (ČSSD) a předtím se slib skládal do rukou předsedy sněmovny.