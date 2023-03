Vrátím důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se rezignovalo, řekl Pavel v prvním projevu

Nový prezident Petr Pavel složil ústavou předepsaný slib a v inauguračním projevu po 14. hodině řekl, že do kandidatury šel díky podpoře svého nejbližšího okolí, poděkoval i dalším podporovatelům. „Díky vám pravda opět zvítězila. Společně čelíme problémům a společně se s nimi vypořádáme,“ řekl v úvodu. Do vedení země chce vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo ve jménu úspěchu bez ohledu na to, za jakou byl cenu.