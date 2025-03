Autonomní vozidla by se mohla v Česku objevit už v blízké budoucnosti

Robotaxi získává v Americe na oblibě. Křižuje už San Francisco, Austin i Phoenix. Zákazníci tam absolvují na dvě stě tisíc cest týdně. Elektromobil bez řidiče se má objevit jako taxislužba příští rok i v hlavním americkém městě Washingtonu.

„Zajímavé je, že to opravdu funguje, že to opravdu nepředstavuje trhavou jízdu a že to funguje tak, jak bychom si mohli představovat funkční autonomní mobilitu,“ popisuje Kupka během jízdy v autonomním voze, kde za volantem nikdo není. Podle ministra by na českých silnicích takovéto vozy mohly jezdit nejdřív za dva až tři roky. Bude k tomu třeba ale schválit další zákon.

V Kalifornii na elektromobily a samořízené vozy vsází. I kvůli boji se smogem a výfukovými plyny ze spalovacích motorů, které podle studií zvyšují riziko rakoviny, astmatu či infarktu. „Tyto emise vedou ke skleníkovým plynům, špatné kvalitě ovzduší, kterou vidíme. A proto je pro nás důležité být inovativní v oblasti dopravy,“ vysvětluje ministr dopravy Kalifornie Toks Omishakin.