Gazanské demonstrace proti Hamásu mají obrovský účinek, míní Borek

„Máme dost bombardování, zabíjení a vysídlování,“ řekl agentuře AP účastník úterní demonstrace Ammar Hasan. Podle něj se původně protiválečných protestů účastnily desítky lidí, ale jejich počet vzrostl na více než dva tisíce a lidé na nich začali skandovat hesla proti Hamásu. „Je to jediná strana, kterou můžeme ovlivnit,“ řekl. Dodal, že demonstrace nezastaví Izrael, ale mohou ovlivnit postup Hamásu. Předchozí protesty hnutí podle AP násilně potlačilo.

Větší občanská odvaha

„Musíme si uvědomit, že tohle je úplně jiný kontext, než v jakém se konají demonstrace v Izraeli nebo kdekoliv ve svobodném světě. Lidé riskují neskonale víc, opravdu riskují své životy,“ zdůrazňuje zpravodaj Borek. „To, že veřejně v Pásmu Gazy zaznělo ‚Pryč s Hamásem‘, má obrovský účinek. Je to narušení jednotné fronty, která byla na venek prezentována, že jsou všichni Palestinci přinejmenším konformní s cíli teroristického hnutí,“ poznamenal. Dodal, že na záběrech demonstrací jsou vidět policejní jednotky Hamásu s obušky.

„V Gaze tento akt vyžaduje mnohem větší občanskou odvahu. S tím ale souvisí i jiná disproporce: tisíc lidí v Gaze, kteří takto skandují, má neskonale větší účinek než statisíce demonstrantů ve svobodném světě,“ míní Borek. To vysvětluje paradoxem, že význam slov v demokraciích klesá.

„Už si toho všiml před dvěma sty lety Alexis de Tocqueville, když pozoroval tehdy mladé Spojené státy americké. Zaregistroval, že ve svobodě slova zní tisíce hlasů a názorů, ale jedna proklamace již nemá takovou sílu, jakou mívá v autoritářských režimech,“ přiblížil blízkovýchodní zpravodaj.

Podle něj není vůbec jasné, jestli demonstrace můžou vést k trendu, který by změnil politickou situaci v Gaze. „To závisí na represi ze strany Hamásu, toho, co chce a je schopen provést. Také to bude záležet na tom, jakou dynamiku budou mít demonstrace v příštích dnech,“ uzavřel Borek.