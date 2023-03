Na Pražský hrad se vrátila standarta, kterou umělci v roce 2015 vyměnili za trenýrky

„Vnímáme to tak, že se na Hrad vrací vyprázdněný symbol, který se nový prezident asi bude pokoušet naplňovat, sám něco takového hlásá. Bude obnovovat hodnoty, ke kterým se ty symboly, o něž nám šlo, vztahují,“ řekl ve čtvrtek člen skupiny vystupující pod jménem Petr Žílka.

„Přijde nám to příznačné, že se tam vrací vyprázdněný kus hadru, ze kterého prezident bude dělat znovu standartu, tak jako z celého úřadu. Vnímáme to jako prostor pro nový obsah. Otázka je, co bude s těmi kolektivními šrámy na duši,“ dodal Žílka.

Zhotoven po své akci tvrdili, že standartu rozstříhali a rozdali lidem. Žílka v lednu sdělil, že rozstříhána byla jen část standarty. Ta se skládá z dvou vrstev bílé látky, podkladu či nosiče, na nichž jsou z obou stran vyšité státní symboly. Skupina dle Petra Žílky státní symboly odpárala a rozstříhala, podklad přitom zůstal zachován. „Během uplynulých měsíců nechali standartu zrenovovat a znovu tam natáhli tu grafickou část, kterou my jsme rozstříhali,“ řekl ve čtvrtek. Jejím znovuvyvěšením se podle něj završil příběh výměny standarty za trenýrky.