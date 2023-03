Od Masaryka po Zemana. Za sto let zažila země čtyřiadvacet inaugurací

Prezident Osvoboditel, jak se mu říkalo, dokázal za čtyři roky exilové práce zcela převrátit české veřejné mínění a z původně vcelku okrajového proudu zastánců samostatnosti učinit dominantní politickou sílu, která dokázala navíc svou myšlenku uskutečnit. A tak 21. prosince 1918 stál Masaryk v Thunovském paláci před shromážděnými zákonodárci a nastupoval do prezidentského úřadu.

Samotná první Masarykova inaugurace vlastně nebyla tak slavnostní, jako bývají inaugurace dnes. U poslanců byla jen zastávka na cestě z nádraží na Hrad, ale celý den nesmírně slavnostní byl. Masaryk byl zvolen prezidentem Československa již 14. listopadu. Tehdy se poprvé sešlo Revoluční národní shromáždění a na návrh prozatímního premiéra Karla Kramáře aklamativně prohlásilo Masaryka hlavou státu. Vlastně tak jen naplnili to, na čem se představitelé odboje zahraničního i domácího domluvili ještě před vznikem státu – což ostatně nebyl princip v prvorepublikovém zákonodárství neobvyklý.

Jak ona inaugurační sobota 21. prosince vypadala? Do Československa Masaryk dorazil již předchozí den, ale jízda jeho vlaku skončila tehdy v Českých Budějovicích, kde přenocoval. Ráno cesta pokračovala se zastávkami ve Veselí nad Lužnicí a Táboře, až v jednu odpoledne dospěl vlak do Prahy. Na Wilsonově nádraží zastavil ve čtvrt na dvě. Nádraží bylo plné, i když na nového prezidenta čekala jen hrstka z těch, kteří o to stáli. K pohlédnutí na to, jak poprvé (od zvolení) vstupuje na pražskou půdu, se rozdávaly vstupenky, které zdaleka neobdržel kdekdo. Kdo se nedostal na nádraží, mohl se pokusit prezidenta zahlédnout alespoň v ulicích.

Na nástupišti Masaryka vítali v prvé řadě jeho dcera Alice a Přemysl Šámal – budoucí šéf prezidentské kanceláře, který ale byl v revoluční době krátce pražským starostou. Dále Tomáše Garrigua Masaryka na nádraží přivítal předseda vlády Kramář se svými ministry, předseda Revolučního národního shromáždění František Tomášek a další významné osobnosti.

Auty pak Masaryk s Kramářem a dalšími lidmi odjeli v nevlídném, chladném a sněživém počasí s mnoha zastávkami k prostorám dnešní Poslanecké sněmovny, kam se kolona dostala ve čtvrt na pět – vlastně tedy s ohledem na roční období již za tmy.

I když po většinu existence první republiky zasedali poslanci v Rudolfinu, zpočátku se Revoluční národní shromáždění scházelo v Thunovském paláci v prostorách někdejšího Zemského sněmu. Později za první republiky sloužily zdejší prostory senátorům, po vzniku federace zde zasedala Česká národní rada a dnes Poslanecká sněmovna.

V tomto prastarém srdci české zákonodárné moci se stal Masaryk poprvé prezidentem, a to docela jednoduše. Dost možná to byla nejméně okázalá věc, kterou učinil od chvíle, kdy jeho vlak přijel do Prahy. Stačilo, že před shromážděnými poslanci prohlásil: „Slibuji.“

Ještě předtím měli projevy předseda Národního shromáždění Tomášek, za Slováky promluvil poslanec Juro Janoška a ministr železnic Isidor Zahradník přečetl vzkaz italského premiéra Vittoria Emanuela Orlanda.