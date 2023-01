Pavel vybírá hradní tým a ladí program, čeká ho i setkání s Fialou

Co nejdříve se chce Pavel setkat také s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem, který je na návštěvě Srbska. Požádat ho chce o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu, například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.

Pavel bude hledat vhodného kandidáta například na šéfa zahraničního odboru či šéfa protokolu, a to i ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Již dříve oznámil, že jeho mluvčí bude bývalá redaktorka Hospodářských novin a bezpečnostní analytička společnosti Semantic Visions Markéta Řeháková, kancléřkou se stane Jana Vohralíková, která v současné době zastává stejnou pozici v Senátu.