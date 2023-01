Pavel nejspíše jmenuje soudce, které Zeman odmítl. Pochybuje, že Hrad objevil nedostatky, které všichni přehlédli

Miloš Zeman loni na podzim nejmenoval soudci dvojici státních zástupců – Marka Bodláka a Petra Babku. Nakonec by ale přesto soudit mohli. Petr Pavel, který byl v sobotu zvolen prezidentem a úřad převezme v březnu, dal najevo, že by mohl Zemanovo rozhodnutí přehodnotit. A možná nezůstane jen u žalobců Bodláka a Babky.

V Otázkách Václava Moravce však nový prezident ujistil, že to není tak, že by už byl rozhodnut. „Neřekl jsem, že mám preferovaného kandidáta. Ale pana Baxu respektuji jako odborníka a je to jméno, které mě napadlo,“ upozornil. Podotkl však, „že by byl dobrým kandidátem na takové místo“.

Poznamenal také, že nepovažuje za pravděpodobné, že by zrovna na Pražském hradě dokázal najít u kandidátů na soudce – a zmínil se také o profesorech – zásadní nedostatky, na které předtím nikdo nepřišel. „Předpokládám, že každý z lidí, kteří jsou nominováni na post soudce nebo profesora, prochází několika síty hodnocení odborných kritérií, lidských vlastností. Dovedu si těžko představit, že by těmi síty prošel někdo, kdo je nezpůsobilý, a objevil to prezident nebo jeho nejbližší okolí,“ řekl Pavel.

Petr Pavel takové obavy nemá. „Já s ní problém mít nebudu, protože vím, co je zhruba jejím obsahem, vím, k čemu slouží a že žádným způsobem naši suverenitu neohrozí ani neomezí. Nebude to znamenat bianco šek pro Spojené státy z hlediska rozmístění jejich vojáků na našem území, nebude to znamenat bianco šek pro rozmístění jakýchkoli zbraní na našem území,“ ujistil zvolený prezident, který v minulosti zastával nejvyšší post v české armádě a poté nejvyšší vojenskou funkci v rámci NATO.

Nezbytná je podle něj i podpora Ukrajiny, kam proudí západní pomoc. Jen ona zabrání tomu, aby Rusko zvítězilo, míní Pavel. Ruské vítězství by podle něj znamenalo „předplatit si problémy s Ruskem do budoucna“. „Musíme dovést situaci do stavu, aby Rusko pochopilo, že vyhrát nemůže, opustí území Ukrajiny a Ukrajina bude moci obnovit svoji suverenitu a zahájit poválečnou obnovu,“ apeloval.

Petr Kolář je podle Pavla respektován v kruzích, kterých si váží

Prezident republiky ale nemá jen zahraničněpolitické úkoly. Zvolili ho občané České republiky a Petr Pavel ujistil, že se chce zabývat jejich problémy. Co nejdříve se chce vydat do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zabývat se tím, co obyvatele chudších regionů Česka trápí.

„Abych měl jasné podklady, se kterými půjdu za zástupci vlády. Abychom se mohli bavit o konkrétních věcech,“ předeslal. Chtěl by oproti svému předchůdci vykonávat prezidentskou funkci civilněji, představuje si, že by se to mohlo projevit například právě při výjezdech do regionů. „Nemyslím, že by bylo nutné, aby na výjezd do kraje jela kolona deset aut a spousta lidí. (…) Čím méně lidí, tím je to jednodušší,“ soudí.

V rozhovoru, který poskytl televizi CNN Prima News, řekl Pavel, že v příštích týdnech dá dohromady svůj hradní tým. V Otázkách Václava Moravce dal najevo, že žádnou funkci nebude mít Petr Kolář – jehož jméno v kampani před druhým kolem prezidentské volby opakovaně skloňoval Pavlův protikandidát Andrej Babiš – i když podotkl, že jej považuje za přítele a že si rád poslechne jeho rády.