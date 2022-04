Černochová: Česko by se mělo snažit, aby vojáci měli 24 stíhacích letounů

Černochová do USA odcestovala ve středu večer, jedním z hlavních cílů je přivézt ze Spojených států do Česka ostatky generála Františka Moravce. Stát by se tak mělo příští týden v úterý ráno. Už ve čtvrtek odpoledne SELČ se ministryně setká v Pentagonu s americkým ministrem obrany Austinem.

Ministerstvo podle Černochové chystá řadu akvizičních projektů. „Některý materiál z USA pro nás může být zajímavý, může být zajímavá i nabídka na rozšíření počtu vrtulníků,“ řekla. V minulosti se Česko rozhodlo z USA koupit 12 víceúčelových a bitevních vrtulníků Venom a Viper. „Což je málo a věděli to i naši předchůdci, kteří o tom rozhodovali,“ uvedla.

Ambicí ministerstva obrany by podle ní mělo být pořídit minimálně jednou tolik strojů, tedy celkem 24, o čemž hovoří i vojenské strategické dokumenty. „Vím, že to je finančně náročné, na druhou stranu bezpečnost země se neptá, jestli – a vidíme to v konfliktu na Ukrajině – bude dostatek finančních prostředků v tom nebo onom rozpočtu,“ zdůraznila. Austina se chce proto zeptat, jak by se Spojené státy stavěly k tomu, pokud by Česko svou objednávku zvýšilo.

Pronájem švédských gripenů skončí v roce 2027

S Austinem chce ministryně mluvit i o budoucnosti českého stíhacího letectva. To nyní využívá švédské gripeny, jejich pronájem skončí v roce 2027. Černochová už dříve avizovala, že bude chtít, aby současná vláda rozhodla o dalším postupu. V úterý dostala od armády vojenské doporučení, seznámit s ním nyní bude chtít vládu. „Protože to je zásadní akvizice na další období, ale je to i zásadní politické rozhodnutí, protože se v tom ukazuje i další směřování ČR,“ řekla.

Současný počet 14 stíhacích letounů označila za nedostatečný, protože úkolů pro ně přibývá, ať už v rámci Česka, Aliance, nebo při takzvaném air policingu, tedy střežení vzdušného prostoru spojenců. „Měli bychom se snažit mít těch letounů 24, tak je to i ve strategických dokumentech,“ podotkla.