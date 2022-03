Součástí konfliktu jsme už teď. O bojové misi by mělo rozhodnout Valné shromáždění OSN, míní Černochová

Mírová mise pod vedením Severoatlantické aliance je podle ní protimluv. „V případě útoku Ruska na území členského státu NATO by to zcela jasně byla bojová mise. Článek 5 hovoří jasně.“ Státy by podle ní měly apelovat hlavně na Radu bezpečnosti OSN, ale i Valné shromáždění.

Záměr Polska vyslat na Ukrajinu mírovou misi nechtěla ministryně v současné situaci hodnotit. „Mluvila jsem o tom s panem premiérem a ani on nezná přesný návrh polské strany. V momentě, kdy ho budeme znát, bude náš postoj takový, že chceme Ukrajině pomáhat, ale nechceme Českou republiku dostat do konfliktu v pozici aktéra,“ vysvětlila.

„V momentě, kdy by měla Česká republika mandát Valného shromáždění, mohla by řešit například dodržování příměří,“ zmínila konkrétní příklad vojenského zapojení, o které by ale nejdřív musela požádat ukrajinská vláda a schválit ho obě komory českého parlamentu. „Už v minulosti Česko ukázalo, že má schopné vojáky, kteří jsou schopni dohlížet na příměří i na takových místech, jako je například Sinajský poloostrov.“

„V tuto chvíli určitě není úkol ani mandát NATO, aby někam posílala modré přilby,“ dodala. Přiblížila i možnost zapojení takzvané Koalice ochotných, která podle ní ale měla mít podporu vojenské velmoci. „Mírová mise by měla mít mandát Rady bezpečnosti a pokud ne, musíme se ohlížet na vyjádření Valného shromáždění, které by se vyjádřilo většinově. Bylo by potřeba asi 130 hlasů a to by, myslím, bylo možné,“ míní.

Putinovým cílem jsme už od Vrbětic, říká Černochová

Zopakovala zároveň, že Česko poskytuje bezprecedentní množství humanitární a vojenské pomoci. „Stoprocentně budeme Ukrajinu dál podporovat. Už v minulých týdnech vláda ukazála, jak moc nám na Ukrajincích záleží,“ řekla s tím, že Češi si podle ní vybavují historické paralely z roku 1968 nebo 1938.

„Myslím, že i výroky pana velvyslance nebo ukrajinského prezidenta potvrzují, že naši vojenskou pomoc velmi pozitivně vnímají a vyměňujeme si seznamy vojenského materiálu, který jsme schopni Ukrajině poskytnout,“ sdělila.