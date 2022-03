Zelenskyj v rozhovoru mimo jiné vyzdvihl odhodlanost ukrajinského lidu v boji proti ruskému agresorovi.

„Každý vidí, že jsou to sami lidé, kdo zemi brání. Není to sice jediný, ale je to ten nejdůležitější poklad, který máme. Oni jsou naše obrana, naše železná kopule, naše obranná aliance,“ řekl ukrajinský prezident.