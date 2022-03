Lukašenko působí jako „předseda minského výboru politické strany Jednotné Rusko“, míní Šír

Podle Kyjeva chce Moskva zatáhnout Bělorusko do bojů na Ukrajině skrze provokace. Lukašenko tvrdí, že jeho země se do operace nezapojí. Bělorusko se už ale na agresi vůči Ukrajině podílí, připomněl Šír.

„Bělorusko připomíná Ruskem okupované území“

Sám Lukašenko je podle něj ve slabé pozici, takže se nelze spolehnout na jeho slova o tom, že se země do bojů nezapojí. „Lukašenko je uzurpátor, jenž po brutálním potlačení protestů, které proti němu vypukly po zfalšovaných volbách, vděčí za svou existenci nejen politickou – ale dovolím si říci, že i za svůj život – Vladimiru Putinovi,“ připomněl Šír události z roku 2020.

Je zcela zjevné, že Lukašenkova pozice je už nesamostatná, konstatuje Šír. „Jeho manévrovací prostor je velmi omezen a jeho pozice v současnosti se blíží něčemu, co by šlo označit jako funkci předsedy minského výboru politické strany Jednotné Rusko. Bělorusko daleko více než suverénní zemi v posledních měsících připomíná Ruskem okupované území.“

Zapojení Běloruska do přímých bojů je podle Šíra v ruském zájmu. „Rusové asi nejsou příliš šťastní z toho, že země, kterou považují za spojence, je na tom lépe než Rusko samo. Narážím nyní na dopady ruské agrese v podobě sankcí. A samozřejmě Rusové se potýkají s velkými problémy během té své kampaně. Týká se to i obrovských ztrát na bojové, lidské síle. V případě, že by jim běloruské síly byly schopny v tomto ohledu napomoci, tak by to byla určitě velká posila.“

Situace na běloruské straně ale není jednoduchá. „Běloruská armáda, jak o tom svědčí epizodické informace, které máme, se sama potýká s velkými problémy, pokud jde o kompletaci jednotek a pokud jde o jejich morálku a vůbec motivaci bojovat proti Ukrajině, k čemuž Bělorusové sami o sobě žádný důvod nemají. A myslím si, že to není nutně ani v Lukašenkově zájmu. Ale Lukašenko není v pozici, kdy by si mohl vybírat,“ uzavřel Šír.

