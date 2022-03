Bělorusko není Lukašenko, většina národa je v opozici, upozorňuje novinářka zabývající se zemí

video Události, komentáře: Bělorusko a zapojení do války proti Ukrajině

Novinářka časopisu Reportér a spoluautorka knihy Bělorusko na cestě ke svobodě Adéla Dražanová upozorňuje, že je důležité rozlišovat mezi Bělorusy na jedné straně a Alexandrem Lukašenkem na straně druhé. „Lukašenko není legitimně zvoleným prezidentem Běloruska, protesty proti němu byly ohromné. Tím, že je u moci, je on nyní aktérem událostí okolo Ukrajiny,“ podotýká Dražanová.

„Musíme si uvědomit, že Bělorusko je v podstatě okupováno Lukašenkovým režimem a Ruskem,“ říká překladatelka a Běloruska žijící v Česku Kryscina Šyjanok. „Bělorusové teď neví, jak moc je Lukašenko ochoten vtáhnout Bělorusko do války,“ dodala. Upozorňuje také na to, že sankce vůči Minsku nerozlišují mezi činiteli režimu a lidmi, co s ním nesouhlasí.

„Reálná podpora Lukašenka se nyní nedá zjistit, ale většina expertů se shodne, že to bude něco kolem dvaceti, pětadvaceti procent, většina národa je tak vlastně opozice,“ uvádí Dražanová. Postavení lidí nesouhlasících s režimem bylo podle ní obtížné už před válkou. „Jakýmkoliv způsobem protestovat je velmi riskantní, přesto se to děje a Bělorusové proti Putinově agresi vystupují,“ rozvádí Dražanová. Represe vůči Bělorusům ale nejspíše budou přibývat.