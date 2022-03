V Česku by mohli působit němečtí vojáci v rámci NATO, řekla Černochová. Diplomacie zřídila post pro vztahy s Ruskem

NATO v rámci lepší ochrany zemí nacházejících se v bezprostřední blízkosti Ukrajiny chystá rozmístění nových bojových skupin v některých státech včetně Slovenska. Tamní parlament v úterý schválil nasazení nejvýše 2100 zahraničních vojáků, mezi nimiž mají být Američané, Němci, Nizozemci, Poláci, Slovinci a také až 600 Čechů. Podle Černochové však Němci mají zájem umístit do skupiny více vojáků, než kolik může být na Slovensku.

„Jedna z variant, která je teď na stole, je, že by část německého zastoupení byla někde na území České republiky,“ řekla ministryně. Jejich pobyt v zemi by podle ní nejprve musely schválit obě komory českého parlamentu. O kolik vojáků by šlo a jak by byl jejich mandát časově omezen, nesdělila.

Vláda už na konci února v tajném režimu schválila, že na českém území mohou až po dobu šedesáti dnů působit až dvě stovky aliančních vojáků. Upozornil na to server Aktuálně.cz, podle kterého to mohou využívat síly rychlé reakce Severoatlantické aliance. Usnesení vláda odtajnila na začátku března.