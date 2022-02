Slovensko podepsalo se Spojenými státy dohodu o obranné spolupráci

Jednání a podpisu smlouvy se zúčastnil i slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok, který je spolu s Naďem na návštěvě v USA.

„Posílení obranné spolupráce s hlavním garantem naší bezpečnosti, zejména v době prohlubující se nejistoty a geopolitického napětí, je pro Slovenskou republiku přirozeným krokem. Navíc je třeba mít na paměti, že tak činíme jako poslední země na východní hranici EU a NATO,“ uvedl Korčok.

Dohoda umožní americkým vojákům využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť v zemi, případně dalších dohodnutých zařízení a prostor. Bratislava by měla získat přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) na jejich modernizaci. Smlouva by měla platit po dobu deseti let.