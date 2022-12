Spory ohledně šéfa Ústavního soudu neustávají. Jmenování nového Zemanem by byl podle Fialy problém

V čele Ústavního soudu je Pavel Rychetský už podruhé. Mandát mu končí v srpnu příštího roku a věří, že jeho nástupce vybere až nástupce současného prezidenta. Tomu totiž končí mandát už v březnu.

„Není prostě možné, aby Ústavou svěřené pravomoci příslušný činitel vykonával na období, ve kterém již nebude ve funkci,“ míní Rychetský.

Informace o tom, že by jeho nástupce mohl jmenovat ještě současný prezident, se v médiích objevila minulý týden a prezident takový krok nepopřel – stejně jako to, že by se to mohlo odehrát už před hlasováním.

Blíží se ústavní krize?

Některá média už spekulovala, že by novým šéfem mohl být v současnosti řadový člen soudu Josef Fiala. Možné kroky prezidenta ale rozdělují politiky a premiér by to považoval za problém. „Nepochybně by to vyvolalo obrovské spory a abychom k těm krizím, kterým čelíme, ještě přidávali krizi ústavní, to asi nikdo nechce,“ prohlásil premiér Petr Fiala.

„Právo na to evidentně má a není nikde napsáno ani slovíčkem, že by na to stávající prezident právo neměl, a je úplně jedno, kdo to je,“ konstatuje předseda SPD Tomio Okamura.

„Toto rozhodnutí by mělo být, až se bude blížit konec mandátu pana Rychetského, a mělo by být už od nové hlavy státu,“ myslí si zase vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti).

Debata ústavních právníků

Jmenovat předsedu Ústavního soudu může prezident sám – patří to mezi jeho výlučné pravomoci. Ústavní právníci ale debatují o tom, zda to může učinit, i když by měl jím jmenovaný předseda nastoupit až měsíce po konci mandátu současné hlavy státu.

„Nemusí mít žádný návrh ani souhlas. Tím by byl asi limitován v jiných případech. Podle mě přímo Ústava nebo zákon o Ústavním soudu neomezují časově, kdy může to jmenování nastat,“ uvedl na začátku prosince v Událostech, komentářích právník Aleš Gerloch.

„Rozhodně si myslím, že by to bylo protiprávní, kdyby takto v březnu – nebo nejpozději v březnu – jmenoval (prezident – pozn. red.) někoho na funkci, která se uvolní až v srpnu,“ oponoval ve stejném pořadu právník Jan Wintr.

Ústavní soud má patnáct členů, v současné době je ale jedno místo neobsazené, s kandidátem se měl prezident sejít v pondělí.