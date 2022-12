Amnestii nevyhlásím, ujistil Zeman. Nevyloučil, že by ještě mohl jmenovat příštího šéfa Ústavního soudu

Zeman při nástupu do funkce stanovil, že milosti bude udílet jen u závažných zdravotních a humanitárních důvodů. Negativní ohlas proto v minulosti vzbudila nejen jeho milost pro Baláka, ale také pro doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.

Zatím poslední amnestii vyhlásil Zemanův předchůdce Václav Klaus, a to v roce 2013 ke dvacátému výročí vzniku České republiky. Z věznic tehdy odešlo přes 6400 odsouzených.

Spekuluje se, že Rychetského nahradí Josef Fiala

Pokud jde o post předsedy Ústavního soudu, tak Zeman zdůraznil, že jediným omezením v Ústavě je pro prezidenta to, že při jeho jmenování musí vybírat z ústavních soudců. Připustil i variantu, že by nástupce Pavla Rychetského vybral ještě před koncem lednových prezidentských voleb.

Českému rozhlasu také řekl, že se v pondělí setká s kandidátem na nového ústavního soudce. „Předpokládám, že poté ho předložím Senátu. Co bude dál, o tom budu přemýšlet, až tento problém vyřeším,“ odpověděla hlava státu na dotaz, zda se chystá jmenovat nástupce Rychetského ještě před koncem svého mandátu. Zeman ve funkci skončí v březnu, Rychetský až v srpnu. „Něco jiného je uvažovat, něco jiného je rozhodnout se. Ať už tak či onak, rozhodnu se rozhodně až později,“ pokračoval prezident.

„Především vycházím z toho, že tento předseda, ať už to bude kdokoliv, by neměl dělat z Ústavního soudu třetí komoru parlamentu, a že by měl nepodlehnout pokušení vydávat politické proklamace. Ale samozřejmě takových kandidátů je víc,“ poznamenal Zeman. „Všichni máme zájem na tom, abychom znali kandidáta nebo kandidáty na předsedu. A to je nezastupitelná role prezidenta,“ doplnil a poukázal na to, že jmenování předsedy ÚS nevyžaduje spolupodpis premiéra.

Některá média v minulých dnech spekulovala o tom, že se Zeman chystá ještě před březnovým odchodem z funkce jmenovat šéfem ÚS Josefa Fialu, nynějšího řadového člena. Prezident se k tomu dosud nevyjádřil, šéf jeho kanceláře Vratislav Mynář údajný plán označil za spekulace.