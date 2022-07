Miloš Zeman přijal na Pražském hradě izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga

Herzog s chotí přijeli na první hradní nádvoří krátce před 10:30. Přivítal je Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou, následovala vojenská přehlídka jednotky Hradní stráže a hymny obou zemí. Pražský hrad je kvůli návštěvě izraelského prezidenta z bezpečnostních důvodů uzavřen.

Na místě se nyní uskuteční jednání národních delegací, ve kterých budou za českou stranu například ministryně obrany Jana Černochová, ministr spravedlnosti Pavel Blažek nebo ministr dopravy Martin Kupka (všichni ODS).

Tématem jednání budou bilaterální vztahy i ekonomická spolupráce, české předsednictví v Radě Evropské unie a vztahy EU s Izraelem. Zeman by mohl opětovně zmínit i otázku přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, který dlouhodobě prosazuje. Tématem by mohly být i zbrojní zakázky.

Zeman se chce omluvit za Lipavského

Zeman v médiích nedávno řekl, že se Herzogovi omluví za českého ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vadí mu to, že se Česko nepřipojilo k zemím odsuzujícím zprávu komise Rady OSN pro lidská práva k Izraeli. Ministerstvo zahraničí už dříve sdělilo, že postoj ke komisi Česko projevilo jednoznačně loni v květnu, kdy hlasovalo proti jejímu zřízení. Tato pozice podle něj platí nadále.