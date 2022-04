ŽIVĚ: Senátoři mají jednat o zapojení dobrovolníků v bojích na Ukrajině

Schůze Senátu má ve středu rozhodnout mimo jiné o uzákonění Dne národního vzdoru a Dne odchodu okupačních vojsk, schvalovat má i alternativní evropské zvýhodněné spoření na důchod. Posoudit by horní komora měla i senátorský návrh, podle něhož by se čeští dobrovolníci mohli zapojit do bojů na Ukrajině na základě vládní výjimky. Horní komora se bude zabývat i omilostněním šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka prezidentem Milošem Zemanem.