Zeman udělil milost trojici, která obchodovala s nápojem ayahuasca

Podle Ovčáčka podal podnět k posouzení žádosti o milost ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Dříve prezidenta požádal také předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „U omilostněného muže, který část trestu již vykonal, je přiloženo kladné hodnocení z výkonu trestu, u omilostněné ženy je přiloženo kladné hodnocení příslušné Probační a mediační služby a jejího současného zaměstnavatele,“ uvedl mluvčí.

Trojice si podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už pět tisíc let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli. Převážně v Česku pak obžalovaní pořádali pro zahraniční klientelu rituály, při kterých jim nápoj s drogou podávali. Do Česka podle soudu postupně dostali přes 200 kilogramů koncentrátu, ze kterého naředěním získali asi 300 litrů nápoje.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil označil tresty za exemplární, český přístup k podobným kauzám by se měl podle něj přehodnotit. Vobořil i další experti na protidrogovou politiku prosazují dekriminalizaci užívání.

Ayahuascu lze podle odborníků považovat za psychedelickou látku. Mění totiž smyslové vnímání, vnímání času i myšlení a zesiluje emoční prožívání. Nápoj se připravuje z liány banisteriopsis caapi a používají ho amazonští domorodci. Ve dvacátém století vznikly církve užívající ayahuascu jako svátost.