Trest za obchody s nápojem šamanů byl nepřiměřený, míní Válková. Podle Michálka je nutná revize trestní politiky

Byl to právě Michálek, který prezidentovi poslal žádost o milost pro manžele Kordysovy. „S ministrem spravedlnosti jsem o tom osobně mluvil, byl jsem informován, že bude schůzka, a jsem rád, že to dobře dopadlo,“ uvedl.

Piráti podle něj dlouhodobě upozorňují na zbytečně přísné tresty. Například u recidivy jsou nesystémové a vedou k tomu, že jsou ve vězení odsouzení akorát déle, tvrdí Michálek. „Ta pravděpodobnost, že se napraví, se nezvyšuje. Musíme se podívat pravdě do očí, jestli chceme ten problém vyřešit. A já jsem rád, že v tomto máme, řekl bych, přístup opozice, který je nohama na zemi,“ poznamenal s tím, že takový systém nefunguje a je navíc drahý.

Michálek v této souvislosti zmínil, že je potřeba revidovat trestní politiku. „Když se podíváme na počty vězňů, tak jich máme skutečně nejvíc. Jsme mezi prvními třemi státy v Evropě. Stojí to samozřejmě obrovské peníze daňové poplatníky, protože vězeň prostě stojí půl milionu ročně,“ řekl.

„Už jsem panu prezidentovi psala, úplně zbytečně, v květnu 2017, aby více využíval milostí k odstranění tvrdosti zákona, či spíš tvrdosti konkrétního soudního rozhodování v případech, kdy je to namístě, kdy jsou tady děti, staří rodiče. Ale nedošlo k tomu. Došlo k tomu třeba v případě Kajínka. Jestli mám dobrou informaci, bylo za celou dobu uděleno pouze dvaadvacet milostí panem prezidentem,“ podotkla Válková.

S ministrem spravedlnosti proto nyní projednávají teze, ve kterých by měly být tři hlavní oblasti, jež chce vláda v tomto volebním období dotáhnout do konce. Poté se budou řešit na odborném panelu. „A máme to i v programem prohlášení. Tam je závazek, že budeme řešit problémy trestných činů, kde je bagatelní nebo nízká společenská škodlivost,“ doplnil Michálek.

Válková souhlasí s šéfem pirátských poslanců, že je nutné trestní politiku řešit. „Když jsem četla programové prohlášení, tak jsem si povzdechla, říkala jsem si, co já budu kritizovat na té části, co se týká trestní politiky. A řekla jsem na klubu ANO, tohle musíme podpořit,“ uvedla.