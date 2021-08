Věznice usnadní kontakt odsouzených s rodinami. Pevné pouto snižuje recidivu

Novinky zavádí například vedení ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Otevírají dětské koutky. Odsouzené matky pouští s jejich dětmi do parku. Plánují dětské dny. „Přemýšlíme o tom, že by odsouzené ženy mohly být se svými rodinami v kontaktu prostřednictvím skypu. Aby i děti znevýhodněné třeba tím, že jejich rodiny nemají na cestu, mohly být v kontaktu s rodinou, s mámou nebo tátou,“ uvedla ředitelka ženské věznice Světlá nad Sázavou Gabriela Slováková.

Věznice s parkem a hřištěm

Cílem Občanského sdružení Za branou je otevřít ve společnosti otázku sociální práce s rodinami odsouzených. „Rodina odsouzeného je klíčovým bodem pro jeho následnou resocializaci,“ uvedl předseda Občanského sdružení Za branou Jan Frank.

Zásadní změna se chystá v Jiřicích na Nymbursku. Tam v roce 2017 vznikne v Česku první otevřená věznice. Hotové jsou návrhy areálu, ve kterém se počítá se zahradou i dětským hřištěm. „Jde o to, aby návštěvy byly příjemné, aby ty podmínky nebyly tak přísné, aby rodiny jezdily za odsouzenými co nejčastěji,“ sdělila mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Pokud se pilotní projekt osvědčí, rozšíří se do dalších věznic.