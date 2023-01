Prezidentští ochránci se budou o Pavlovu bezpečnost starat až po inauguraci. Nyní tak činí policie

Půl dne bez prezidenta

Inaugurace Petra Pavla by se měla uskutečnit ve čtvrtek 9. března na Pražském hradě, tradičně ve Vladislavském sále. Ústava stanovuje, že jde o schůzi obou komor parlamentu. Svolá ji šéfka sněmovny a řídí ji podle jednacího řádu dolní komory, slib přijímá předseda Senátu – a to všechno v prostorách Hradu.

„A do toho je třeba respektovat v tomto případě vůli nového prezidenta a jeho týmu, pokud jde o zvaní hostů a další náležitosti. Čili tyto čtyři subjekty se musí propojit, aby to dobře dopadlo,“ doplnil bývalý ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky Miroslav Sklenář.

„Inaugurace samozřejmě je možností dát do toho velkou symboliku, ale jaká konkrétní, to skutečně ještě nejsem schopen teď říci,“ řekl Pavel.

Mandát Miloše Zemana skončí 8. března o půlnoci. Česko tak bude zhruba půl dne bez úřadujícího prezidenta. „Inaugurace může následovat teprve tehdy, když předchozímu prezidentovi skončilo jeho funkční období, abychom mu ho nezkracovali,“ vysvětlil ústavní právník Jan Kysela. Sklenář připomněl, že když skončil Václav Havel, Česko nemělo prezidenta měsíc. Kompetence v takovém případě přecházejí na premiéra a předsedu sněmovny.